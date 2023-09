Tchad : un groupe égyptien spécialiste des transports fait le clain d’œil au gouvernement

Le directeur général du groupe d’investisseurs, GS GROUP, en provenance d’Egypte a présenté son offre de service dans le domaine de la sécurité routière au ministère tchadien des Transports.

Ce jour 13 septembre 2023, la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité Routière, Fatima Goukouni Weddeye a reçu en audience, Mahmoud Fathy, DG du groupe d’investisseurs, GS GROUP. Une multinationale égyptienne, spécialiste du système d’étiquetage électronique des véhicules, le contrôle technique, la formation en conduite automobile et la géolocalisation des véhicules.

Le groupe égyptien, rapporte le service de presse du ministère des Transports, vient présenter sesoffres de service et partager ses expériences dans le but de négocier un partenariat pour soutenir le ministère dans d’amélioration de la sécurité routière au Tchad d’une part et renforcer le système de transport urbain et interurbain d’autre part.

A l’issue des échanges Fatima Goukouni Weddeye a indiqué que : «la question de la sécurité routière constitue un défi majeur pour le gouvernement tchadien. » L’État entend mutualiser ses efforts à ceux des potentiels partenaires privés, en vue d’asseoir une politique efficace en matière des transports terrestres, pour mieux sécuriser nos routes, ajoute-t-elle.