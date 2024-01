Tchad : un militaire assassiné à Djermaya pour règlement de compte

Son corps a été retrouvé à Djermaya près de la raffinerie ce vendredi 05 janvier 2024, par les populations.

Identifiée au nom de Moussa, la victime se rendait selon les informations relayées sur les Réseaux sociaux à la mosquée pour la prière du vendredi. Les témoins présents à cette scène révèlent que : « l’homme conduisait une Toyota Corolla, accompagné d’un passager ».

Les témoins rapportent que le militaire a été « suivi et intercepté par un autre véhicule transportant plusieurs militaires, qui ont immédiatement ouvert le feu. Plus de 10 impacts de balles ont été observés sur les côtés chauffeur et passager du véhicule ». Apprend-on. Le militaire est décédé surplace et le passager a été blessé et transporté à l’hôpital du district pour des soins.

Des unités de la gendarmerie et de la DGSIE sont rapidement arrivées sur les lieux pour plus d’enquêtes.