Tchad : une commission de négociation Syndicats des enseignants-ministère de l’Education créée

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Moussa Kadam, a créé le lundi 30 octobre 2023, une Commission de négociation entre les Syndicats des Enseignants et son département.

Cette Commission a pour missions, entre autres, de traiter la question de la sécurité sociale des enseignants et des élèves, de la retraite des enseignants, de réviser certains points du protocole d’accord, et de l’application des textes et de la construction du siège du SET.

Elle est composée 18 membres issus des différents ministères et des syndicats et a pour président, le secrétaire général du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique.

La mission de ladite commission prend fin dès le dépôt de son rapport.