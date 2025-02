Tchad : une mission du ministère de la Santé séjourne au Togo

La délégation conduite par le coordonnateur du Programme national de lutte contre le Paludisme (PNLP) du Tchad, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar participe à la 8ème reunion annuelle de l’Alliance de la Chiomio-prevention du Paludisme Saisonnier.

Les travaux se tiennent du 25 au 28 février 2025. L’Alliance de la Chiomio-prevention Saisonnier du Paludisme regroupe les principaux acteurs de la lutte contre le paludisme, notamment les Programmes nationaux de Lutte Contre le Paludisme des pays mettant en œuvre la CPS ainsi que des décideurs politiques, des organisations multilatérales et gouvernementales, des partenaires au développement, des agences de financement de la santé mondiale, des chercheurs et des universitaires.

Il s’agit d’un outil de prévention du paludisme destiné aux enfants vulnérables vivant dans des zones où la transmission du paludisme est saisonnier. Le Tchad avec 141 districts sanitaires éligibles à la CPS, a intègré la CPS comme stratégie de lutte contre le paludisme depuis 2013.

L’Alliance CPS organise cette réunion de révision et de planification en réunissant les principales parties prenantes et les Points Focaux CPS au sein des PNLP et les Coordonnateurs des PNLP, afin d’examiner les résultats de couverture, les meilleures pratiques et les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de la campagne CPS 2024 dans différents pays.

Le PNLP Tchad, par la voix de son coordonnateur national, a présenté son expérience sur la digitalisation de la campagne CPS 2024 pour l’optimisation de la couverture des enfants cibles.

« Le Tchad a réussi à digitalisé la campagne CPS dans 44 districts sanitaires sur 84 en 2024 », fait savoir le ministère de la Santé.