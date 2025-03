Tchad : une mission inspecte les sites pétroliers du Chari-Barguimi

Le Comité technique national de suivi et contrôle des aspects environnementaux et sociaux dans les projets pétroliers (CTNSC) a entamé une mission de suivi et de contrôle sur les sites pétroliers de la CNPCIC de Ronier, Baobab et Daniela le 13 mars 2025.

Cette initiative, fait savoir le ministère de l’environnement, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de Gestion environnementale et sociale (PGES) afin de garantir le respect des normes environnementales et sociales dans le secteur pétrolier.

Par cette mission, le CTNSC réaffirme son engagement à promouvoir une exploitation pétrolière responsable et durable, en veillant à ce que les projets respectent les normes environnementales et sociales en vigueur. Les résultats de cette mission seront cruciaux pour orienter les futures actions et politiques en matière de gestion des ressources naturelles.

La délégation du CTNSC, comprend le secrétaire exécutif Yassir Djibrine Adam, l’inspecteur en charge des eaux et forêts, le directeur général de l’environnement, le directeur des Affaires juridiques et du Contentieux, ainsi que des membres du personnel du CTNSC.