Tchad : validation de la Politique de développement durable de l’élevage

Le ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib a présidé ce mardi 28 janvier 2025 dans les locaux de la Bibliothèque Nationale, l’atelier de validation de la Politique Nationale de Développement Durable de l’Elevage au Tchad.

Cet atelier qui a vu la présence de plusieurs invités de marque au rang duquel, le Ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole M. Keda Balla, a pour objectif de mettre en place une nouvelle politique de développement de l’élevage, adaptée aux contextes actuel et futur en prenant en compte les opportunités et les tendances.

Pour le Président du Comité d’Organisation, par ailleurs Inspecteur Général du Ministère, Dr Adam Hassan Yacoub, la tenue de ces assisses marque une étape de longue réflexion qui a démarré depuis mars 2022, devant permettre au Gouvernement de la République à travers le Ministère en charge de l’Elevage, de disposer des documents de perspectives de développement durable de l’élevage au Tchad.

En ouvrant les travaux, le Ministre de l’Elevage, le Pr Abderahim Awat Atteib a souligné que la vision « «hier, aujourd’hui et demain», offre à son Département l’occasion de poser communément des réflexions sur leur passé pour tirer des leçons, de faire des analyses approfondies sur le présent afin de déceler les erreurs, les défaillances, les manquements, et enfin, de bâtir un avenir meilleur pour le secteur de l’élevage.

Pr Abderahim Awat Atteib a exhorté les participants à travailler avec beaucoup de rigueur technique et scientifique afin que ces documents puissent répondre aux besoins réels de terrain et soient en adéquation avec les objectifs du Programme Politique Quinquennal 2024-2029 du Président de la République.

Au nom du Gouvernement, le Ministre en charge de l’Elevage a remercié les partenaires Techniques et Financiers pour leurs appuis constants au secteur de l’élevage et particulièrement la Coopération Suisse à travers le PREPAS et le FIDA à travers le RePER, dont leurs contributions ont permis l’organisation de cet atelier.

Précisions que les documents stratégiques reposent sur cinq axes à savoir : Création d’un environnement juridique et institutionnel favorable au développement durable de l’élevage ; Recherche-Développement et diffusion des connaissances ; Accroissement, diversification et valorisation des productions animales ; Amélioration durable de la santé animale et de l’hygiène des produits d’origine animales et Renforcement des capacités des parties prenantes.

Source : ministère de l’Elevage