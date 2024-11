Ahmat Mbodou Mahamat représente le Tchad à la coopération Chine-Afrique

Le président du Conseil Économique Social, Culturel et Environnemental, Dr Ahmat Mbodou Mahamat participe à Shanghai en Chine à l’assemblée générale de l’association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires.

En marge de ces assises de Shanghai, le numéro 1 du Conseil Économique Social, Culturel et Environnemental du Tchad prendra part à la quatrième table ronde portant sur le thème coopération gagnant-gagnant pour promouvoir la modernisation de la Chine et de l’Afrique. Organisée par le Conseil Économique et Social de la république populaire de Chine, cette table ronde offrira aux participants l’occasion d’explorer les modalités de suivi des projets de coopération adoptés lors du 9ème sommet de Beijing et les perspectives de développement pour le continent africain. Dr Ahmat Mbodou Mahamat sera l’un des panélistes à cette table ronde.