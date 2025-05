Conclave pour l’élection d’un nouveau pape : la première fumée attendue à 19 heures

Les cardinaux électeurs entrent en conclave dès ce mercredi 7 mai 2025 pour désigner le 267e pape. La Journée commence par la messe pour l’élection du pontife romain à la basilique Saint-Pierre.

L’élection d’un pape obéit à un certain nombre d’évènements, de principe et de rites. Parmi lesquels la fumée (Noir ou Blanche). La fumée qui s’échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine à l’issue de chaque vote, symbolise le résultat des urnes des cardinaux. La Fumée noire, signifie que le processus se poursuit, aucun pape n’a encore été élu. La fumée blanche signifie qu’un nouveau pape est désigné.

KTO qui procède à la retransmission en direct, annonce, l’entrée en conclave proprement dans l’après-midi, lorsque les cardinaux électeurs, au nombre de 133, pénètrent dans la chapelle Sixtine après une procession depuis la chapelle Pauline, au rythme de la litanie des saints et du Veni Creator. Ils prononcent alors leur serment, assurant notamment du secret absolu des délibérations et des votes. Le cardinal non-électeur qui donnera la méditation participe également à cette procession. Il s’agit cette année de l’ancien prédicateur de la Maison pontificale, le cardinal italien Raniero Cantalamessa. La diffusion va s’interrompre lorsque le maître des célébrations liturgiques prononce la parole « extra omnes » et referme les portes de la chapelle Sixtine, permettant au conclave de se poursuivre dans le plus grand secret.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un premier vote devrait se tenir dans la foulée, avec donc une première fumée émise depuis la Vatican en fin de journée.