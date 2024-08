Coopération : le président nigérien transmet un message à son homologue tchadien

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu le 18 août 2024, un message de, Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger.

La délégation nigérienne était conduite par, Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. La délégation comprend le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le Colonel-major Abdouramane Amadou, le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré, le chef d’Etat-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibroh Amadou Bacharou et l’ambassadeur du Niger au Tchad, Aboubakar Hassan Dan Sokoto.

Elle est venue transmettre un 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le Général Abdourahamane Tiani, au Chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno.