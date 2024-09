Coopération : le président tchadien visite une ferme laitière en Hongrie

Le président de la République, Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno poursuit sa visite officielle à 𝗕𝘂𝗱𝗮𝗽𝗲𝘀𝘁 en 𝗛𝗼𝗻𝗴𝗿𝗶𝗲. Ce 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲, il a effectué une 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲́𝗲 à la 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗳𝗼𝗿𝘁, une 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 de l’𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗲́ hongroise des sciences de l’Agriculture et de la vie.

Il s’agit d’une 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲 spécialisée dans la 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗮𝗶𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲 et les 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 pour bétail. Cest à 𝗗𝗮𝗯𝗮𝘀, une localité située à 𝟰𝟬 𝗞𝗺 à la sortie sud de Budapest. Au sein de cette ferme on y élève et nourrit 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗮𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗹𝗮𝗶𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 qui produisent 𝟯𝟱. 𝟬𝟬𝟬 à 𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗹𝗶𝘁𝗿𝗲𝘀 de 𝗹𝗮𝗶𝘁 𝗯𝗶𝗼, par jour.

Le Chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno qui œuvre pour la 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 du 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝗹𝗲𝘃𝗮𝗴𝗲 au Tchad est allé 𝘀’𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲𝗿 de l’exemple de la Hongrie qui a réussi dans ce domaine en privilégiant le 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀.

Cette ferme est implantée dans 𝟮𝟰 𝗽𝗮𝘆𝘀 d’𝗔𝘀𝗶𝗲 et d’𝗔𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗲. Au sein de ce complexe on y produit également des aliments pour bétail. Le 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 de la ferme a expliqué au Président de la République, les 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 utilisées pour produire des 𝗳𝗼𝘂𝗿𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝗹𝘀 sans 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗲́ (𝗢𝗚𝗠).

Source : présidence