Coopération : Mahamant Idriss Deby et Macron discutent de l’appui à la transition au Tchad

En séjour à Paris, capitale de la France, le président tchadien de la transition a eu une rencontre de travail le 18 octobre 2023, avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Les deux Chefs d’Etat se sont entretenus pendant plus d’une heure en tête-à-tête. Au menu de leurs échanges, la coopération bilatérale notamment l’appui de la France pour tenir tous les engagements de la transition, la mutualisation des efforts pour la stabilité du Tchad, la crise humanitaire née de l’afflux des réfugiés soudanais, le changement climatique et ses conséquences et la coopération économique et culturelle entre le Tchad et la France mais aussi dans l’espace francophone.

En plus des questions bilatérales, chefs d’État ont abordé des sujets d’intérêt commun pour leurs deux pays en Afrique, en Europe et dans le monde.