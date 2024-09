Diplomatie : le Tchad et le Togo échangent sur les relations économiques et la diaspora

En marge du pré-congrès de la diaspora, qui s’est tenu du 29 au 31 août 2024 à Bahia, au Brésil, Fatime Aldjneh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires Étrangères, a rencontré le ministre togolais des Affaires étrangères.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont abordé divers sujets d’intérêt commun. Mme Garfa a transmis les salutations du gouvernement tchadien au peuple et au gouvernement togolais. Elle a exprimé le soutien du Tchad au Togo, en soulignant l’importance de la coopération entre les deux pays dans un contexte régional difficile.

Le ministre togolais a reconnu les relations entre le Togo et le Tchad et a proposé de renforcer les échanges économiques, notamment dans le secteur du bétail tchadien. Il a également souligné le faible taux de commerce intra-africain, actuellement à 10 %.

Concernant la diaspora, le ministre togolais a partagé des expériences, suggérant la création d’un guichet de la diaspora pour de nouvelles opportunités économiques et la mise en place d’un Haut Conseil des Togolais de l’Étranger, avec des conseillers élus par la communauté togolaise à l’étranger. Il a abordé la question de la dépolitisation de la diaspora et a mentionné une décision permettant l’entrée des binationaux sur le territoire togolais sans visa. Enfin, il a évoqué l’absence de partenariat entre les chambres de commerce des deux pays et a exprimé un intérêt pour un accord d’exemption de visa pour les ressortissants des deux nations.