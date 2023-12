Forum Africa Business Days : les opérateurs économiques tchadiens au Maroc

Les hommes d’affaires tchadiens prennent part depuis lundi 18 décembre 2023, à la 3ème édition du forum dont l’objectif est de développer les investissements et les échanges commerciaux entre les pays africains.

Présent au forum « Africa Business Days », les opérateurs économiques du Tchad ont échangé avec les opérateurs économiques marocains de la région Dakhla-Oued Eddahab sur les opportunités communes afin de mutualiser leurs efforts pour redynamiser les domaines économiques clés que ça soit au Tchad ou au Maroc. Il était question pour le Tchad de présenter les opportunités qui peuvent intéresser les investisseurs marocains.

A cet effet, la coopération Maroc- Tchad a été au centre de ce forum. La vision de sa Majesté le Roi, Mohammed VI, est d’ouvrir la façade Atlantique de son pays à l’Afrique subsaharienne, et de renforcer d’avantage les coopérations entre les pays enclavés comme le Tchad. Selon l’ambassadeur du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bokhit Haggar, la nouvelle doctrine de l’Afrique en matière d’échange sera celle de la complémentarité entre les États. Le secteur privé est appelé à jouer un rôle de création des valeurs, de promoteur d’emploi et d’investisseur dans une démarche “gagnant-gagnant”.

Rappelons que, le Tchad est l’invité d’honneur de ce grand rendez-vous. Une forte délégation d’opérateurs économiques y participe menée par la vice-présidente de la Chambre de commerce, d’industrie des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), ainsi que par le président du Conseil national du Patronat tchadien (CNPT). Trois accords de partenariat ont été signés entre la chambre africaine de commerce et de services, la chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et de l’artisanat du Tchad, le conseil national des entrepreneurs du Tchad et African Global Health.