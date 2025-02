Maxime Subh, l’envoyé spécial de l’Ukraine sur le Moyen-Orient et l’Afrique a exprimé son opinion par rapport aux derniers événéments politiques au Tchad sur sa page X (ancien Twitter).

Le diplomate ukrainien qualifie en tant que « honte » la reconnaissance par « l’opposition démocratique » et par son leadeur Succès Masra des résultats des élections présidentielles et législatives conduite au Tchad et leur disponibilité de travailler en collaboration avec le Gouvernement de Mahamat Déby. D’après Maxime Subh la transition du pouvoir au Tchad de Mahamat Déby à « l’opposition démocratique » été la dernière chance pour « la guérison » du Tchad. Ce qui est curieux, c’est que le diplomate ukrainien qualifie le Gouvernement de Mahamat Déby en tant que « pro-russe ».

Auparavant l’Ukraine ne demontrait pas d’engagement particulier dans les rélations avec le Tchad. Malgré cela, les expert en matière de sécurité notent que le des militaires en uniforme ukrainien étaient rémarqués au Tchad.