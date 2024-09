La Banque mondiale finance un projet de transformation numérique au Tchad

Dans un communiqué de presse du 25 septembre, la Banque mondiale a annoncé l’approbation d’un don de 92,2 millions de dollars, soit environ 55,32 milliards de FCFA pour le projet de transformation numérique.

Ce projet vise à étendre l’accès à une connectivité haut débit abordable et résiliente au climat, en ciblant particulièrement les zones rurales, périurbaines et urbaines. Rasit Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, explique que ce projet représente un : « saut technologique significatif » pour un pays enclavé qui peine à améliorer ses taux de pénétration et d’accès à Internet. La Banque mondiale espère que cette initiative attirera des investissements privés dans le secteur numérique tout en offrant des programmes de formation pour renforcer les compétences numériques, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Sur une durée de cinq ans, le projet devrait bénéficier à plus de 4,5 millions de personnes en fournissant un accès au haut débit, et à plus de 2 millions d’usagers des plateformes publiques numériques. Environ 40 000 personnes, dont 25 000 femmes et jeunes filles, recevront directement des formations en compétences numériques, tandis que 2 000 personnes handicapées seront également incluses.

« Il étendra la connectivité haut débit dans les zones rurales, périurbaines et urbaines et renforcera les compétences numériques de la population, en particulier des femmes et des jeunes », indique le communiqué.