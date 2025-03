La Ligue Tchadienne des Droits des Femmes, dénonce une tentative d’intimidation de ses membres

Elle a produit un communiqué le 11 mars 2025, pour interpeller les autorités tchadiennes des tentatives d’intimidation répétées à l’encontre des défenseuses, connues pour leurs engagements en faveur des droits des femmes.

Le document indique qu’en date du 11 mars 2025, vers 13h38, une des femmes, membre de la a reçu un appel anonyme signalant la présence d’un homme de teint clair avec des cheveux frisés, rôdant autour du siège de la ligue et demandant des informations relatives aux membres de la ligue. « Ce dernier venait de quitter les lieux après avoir été aperçu à bord d’un véhicule Hilux blanc, vitres fumées et sans immatriculation », peut-on lire dans le communiqué.

A travers le même document, l’on apprend que, plus tard, à 14h00, trois individus sont revenus à bord d’une voiture de marque Toyota Corolla non immatriculé, cherchant spécifiquement l’une des membres de la ligue. « Ils ont insisté pour obtenir des informations et renseignements sur le lieu de domicile de la membre moyennant une récompense. »

« Ces actes sont une atteinte grave aux libertés fondamentales et témoignent d’une tentative d’intimidation visant à faire taire les défenseuses des droits des femmes », dénonce la

La Ligue exige, une protection renforcée pour toutes les militantes exposées à des risques et l’engagement des autorités à garantir la sécurité et la liberté d’expression des défenseur.e.s des droits humains au Tchad.

Il est à rappeler que, le 04 janvier 2025 une des femmes a été enlevé lors du sitting pour dénoncer les viols.

Ceci est une énième tentative d’intimidation et d’instauration de la terreur parmi les membres de la LTDF car après l’enlèvement de notre membre lors du sit-in qui dénonçait les viols tenu le 04 janvier 2025, nous avons constaté la présence des personnes non identifiées à bord de véhicules non immatriculés rôdant autour du siège de la ligue et au domicile de la présidente.