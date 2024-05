L’Ambassadeur du Tchad en Chine rappelé pour être premier ministre

Après avoir piloté l’ambassade du Tchad en Chine près de deux ans, (janvier 2023-mai 2024) Allamaye Halina est nommé Premier ministre, par Mahamat Idriss Deby, nouvellement investi président de la République.

Présenté comme un homme déterminé et rompu à la tâche, l’ancien directeur général du protocole d’Etat sous feu Idriss Déby Itno et son fils Mahamat Idriss Déby Itno vient d’être désigné patron de la Primature. Il a été nommé le 23 mai 2024 par un décret, quelques heures après l’investiture de Mahamat Idriss Deby, premier président de la 5ème république. Sa nomination à la tête du gouvernement surprend plusieurs observateurs et hommes politiques. Ces derniers s’attendaient à voir , un habitué des petits écrans et un nom récurent dans les la presse et régulièrement prononcé dans les radios et autres médias.

Témoignage

Dans son livre autobiographique intitulé : De Bédouin à président, Mahamat Idriss Deby rendait déjà hommage au nouveau premier ministre. Il est fidèle parmi les fidèles peut-on lire. «La journée du 19 avril était chargée en émotions. Celle du 20 ne le sera pas moins. Arrivé à la présidence, les services de sécurité me poussent directement dans le bureau de mon père. Il n’y a technique- ment pas vraiment d’autre endroit logique où m’installer. Vient à entrer le directeur général du protocole, l’Ambassadeur Allamaye, qui n’était pas au courant du décès du Maréchal. Il l’apprend en arrivant à la présidence.

Poussant la porte du bureau Présidentiel comme s’il espérait y trouver encore mon père, Allamaye tombe sur moi. Dans la foulée, il tombe littéralement dans mes bras ! Nous voilà en larmes tous les deux. Allamaye est comme un grand frère pour moi. Je travaille depuis huit ans avec lui dans une grande complicité. La nouvelle de la mort de mon père le bouleverse au plus haut point. C’est moi qui le console, il a appris la nouvelle brutalement quelques minutes plus tôt. Pour lui, servir le Maréchal c’était plus qu’un travail, c’était même plus qu’une vocation. Il était un ami et un frère pour lui. Ses esprits retrouvés, Allamaye sera le deuxième après mon cousin à me prodiguer ses conseils. D’excellents et forts judicieux conseils qui me servent encore aujourd’hui tous les jours. Il est fidèle parmi les fidèles, à mes côtés. »

La Reconnaissance

Dans sa première déclaration, suite à sa désignation, le nouveau chef du gouvernement exprime sa reconnaissance au président de la République.

«À l’attention de Son Excellence le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, C’est avec une profonde gratitude et un respect immense que je prends la plume aujourd’hui pour exprimer ma sincère reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi. Votre décision de me nommer Premier Ministre de la République du Tchad est un honneur que j’accueille avec humilité.Je suis conscient de la lourde responsabilité qui m’est confiée et je tiens à vous assurer de ma détermination sans faille à servir notre nation avec honneur et dignité. Je m’engage à œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous les Tchadiens et à poursuivre le développement de notre cher pays.

Je vous remercie encore pour cette marque de confiance et je promets de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur des attentes placées en moi », Allamaye Halina.

Il remplace à ces fonctions, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs et candidat malheureux à la présidentielle du 6 mai 2024.