La première phase de l’élection présidentielle au Tchad a commencé, mais il semble que les choses ne se déroulent pas sans heurts. Selon les médias soudanais et égyptiens, un coup d’État militaire contre Mahamat Déby est prévu pour le 7 mai. Le site d’information Al-Masry Al-Youm a également rapporté que le plan avait été organisé par le commandant de l’armée soudanaise Abdel Fattah Al-Burhan, y compris ses généraux, et le haut commandement militaire tchadien.

Les experts politiques s’accordent à dire que les chefs de l’armée soudanaise ont agi de la sorte pour dissuader le président de transition Mahamat Déby de soutenir les Forces de soutien rapide. L’Amérique a confirmé que le Tchad est bel et bien impliqué dans le soutien aux forces Hemedti dans leur guerre contre le gouvernement Burhan. Le diplomate américain Cameron Hudson a déclaré au New York Times que depuis le début du règne de Mahamat Déby, les relations du Tchad avec les Forces de soutien rapide du Soudan se sont renforcées. Il a également indiqué que le Tchad mettait ses aéroports à disposition pour recevoir des armes et des munitions.

Selon le même expert, les principaux représentants de la tribu Zaghawa n’ont pas approuvé la décision de Déby de soutenir les Forces de soutien rapide. En effet, les FSR tuait de nombreux descendants de la tribu Zaghawa au Darfour. Déby voulait également mettre à la retraite de nombreux généraux et les remplacer par des descendants de la tribu des Qaraan, dont sa mère était originaire. Ils veulent écarter Déby junior du pouvoir pour maintenir leur position.

Il est intéressant de noter que le principal rival électoral de Déby, Succès Masra, a eu il n’y a pas longtemps une réunion privée avec des officiels français qui ont confirmé le soutien de Masra aux prochaines élections. Le premier ministre est alors étiqueté comme faisant partie de la conspiration contre Déby.