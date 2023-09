Le Mouvement des entreprises de France explore les opportunités d’investissement au Tchad

L’Ambassade du Tchad en France indique dans un communiqué du jeudi 14 septembre, que des échanges ont eu lieu avec une délégation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

L’objectif principal de cette réunion était de mettre en perspective les points de vue afin d’explorer les opportunités d’investissement au Tchad. Les discussions ont porté essentiellement sur l’identification des secteurs porteurs susceptibles de stimuler la croissance, tout en créant des richesses et en favorisant les emplois locaux.

À cet égard, il a été convenu d’organiser un voyage sur le terrain afin d’évaluer plus précisément les potentialités dans tous les secteurs. Cette mission permettra également d’étudier les possibilités de co-investissements entre les entreprises des deux pays, en mettant l’accent sur des modèles innovants.

L’Ambassadeur Ahmad Makaila a réaffirmé l’intérêt manifeste du Tchad pour un partenariat public/privé renforcé, ainsi que son engagement en faveur d’un secteur privé structuré, concurrentiel et soutenu.

Nous sommes également ravis d’informer que Mme Sarra Adam Macki, Conseillère économique à l’Ambassade du Tchad en France, a participé activement à cette réunion.

L’Ambassade du Tchad en France se réjouit de cette rencontre fructueuse et reste engagée à promouvoir les échanges économiques et les investissements entre la France et le Tchad.

Source : service presse de l’Ambassade