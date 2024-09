Le président tchadien reçoit en audience une délégation de la COBAC

Mahamat Idriss Deby a reçu ce 16 septembre 2024 une délégation de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC).

L’équipe de la COBAC comprend le secrétaire général, Marcel Ondele et Patricia Manon, secretaire générale adjointe. Les deux sont nouveaux responsables nommés à l’issue de la 16ème conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (𝗖𝗘𝗠𝗔𝗖), tenue le 9 avril dernier par visioconférence.

« Après cinq mois d’exercice, ils sont venus ce lundi à la rencontre du chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno pour lui présenter leurs civilités et recueillir ses conseils et orientations devant leur permettre de mener à bien leur mission », souligne le service de presse de la présidence.