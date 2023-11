Le Tchad abrite le 17eme congrès de la société africaine de gynécologie et d’obstétrique

Ouvrant les travaux, le ministre tchadien de la santé a exhorté les participants à une réflexion approfondie pour des conclusions appropriées tendant à circonscrire la problématique de la santé de reproduction.

Les locaux dupalais des Arts et de la culture de N’Djamena, abrite du 28 ou 30 novembre 2023, les activités du 17eme congrès de la société africaine de gynécologie et d’obstétrique (SAGO), couplé au troisième congrès de l’association tchadienne de gynécologie obstétrique. Cette édition est placée sous le thème : « rôle de la société africaine de gynécologie et d’obstétrique dans l’atteinte des objectifs du développement durable.»

Les participants viennent de l’Afrique centre, Occidentale, du Maghreb et de l’Europe pour prendre part à ce congrès qui vise à catalyser le futur chemin du combat de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, fait savoir Pr Foumsou Lhagadang, président du Comité d’organisation du SAGO.

Le président d’honneur au niveau national, pour ce congrès, Dr Memadji, a indiqué que le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile est important et il revient aux spécialistes d’innover pour circonscrire cette situation. Il a suggéré de renforcer la communication entre le personnel soignant, les acteurs, décideurs et la communauté pour plus de résultats dans les actions.

Pour la représentante de l’UNFPA au Tchad,Yewande Odia , la SAGO est une association scientifique, d’avant-garde et Son organisation contribue pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l’élimination des violences faites aux femmes. Elle a indiqué que son partenariat avec les acteurs du bien-être sanitaire des femmes et des enfants sera consolidé davantage. Elle a dit que le thème cadre avec les objectifs poursuivis par l’UNFPA et a invité les spécialistes au courage pour sauver des vies.