Le Tchad abrite une rencontre transfrontalière de planification et d’harmonisation des campagnes de vaccination

Le ministre de l’Elevage et des Productions Animales Pr Abderahim Awat Atteib a ouvert le 03 octobre 2023 à N’Djamena, une rencontre transfrontalière de planification et d’harmonisation des campagnes de vaccination.

Le Tchad, le Niger, le Cameroun et la République Centrafricaine sont les pays concernés par ces travaux. Le ministre de l’Elevage et des Productions Animales, a noté que cette approche participe à l’effort de coordination et se justifie du fait que tous les animaux doivent être vaccinés contre ces deux maladies transfrontalières dans un contexte de mobilité dont les départs sont en fonction des réalités agro écologiques et du calendrier des pasteurs de chaque pays.

Dans son allocution, le Coordonnateur National du PRAPS 2-Tchad a fait savoir que les campagnes de vaccination demandent un large partage avec les services de terrain et les pays voisins pour sa mise en œuvre.

Pour le Représentant de la Coordinatrice exécutive du CRSA Dr Joseph Savadogo, cette rencontre permettra aux quatre pays de définir un programme de vaccination et de mettre en place un processus de pérennisation pour améliorer la couverture vaccinale et de contrôler la PPCB et la PPR.

Le Représentant de l’OMSA Pr Idriss Oumar Alfaroukh pour sa part, affirme que ces travaux d’harmonisation permettront de mieux prendre en compte les programmes mondiaux de contrôle et d’éradication à l’horizon 2030 des deux maladies principales.