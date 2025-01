Le Tchad dénonce une « attitude méprisante » d’Emmanuel Macron

A la suite des déclarations du président français dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs organisée lundi 6 et mardi 7 janvier à Paris, le chef de la diplomatie tchadienne a dénoncé les propos d’Emmanuel Macron.

Dans ces déclarations, le président français a laissé entendre a fustigé l’« ingratitude » de certains dirigeants africains qui ne seraient plus à la tête de pays souverains si l’armée française ne s’y était pas déployé. Une déclaration qui entraîné une sortie du ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah.

Le chef de la diplomatie tchadienne à déploré les propos du président français dans un communiqué lu à la télévision nationale.

« Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflètent une attitude méprisante à l’égard de l’Afrique et des Africains », déclare-t-il ainsi avant de demander aux « dirigeants français [d’]apprendre à respecter le peuple africain et [à] reconnaître la valeur de ses sacrifices » et de rappeler le « rôle déterminant » joué par l’Afrique et par le Tchad « dans la libération de la France lors des deux guerres mondiales ». Leurs « sacrifices immenses » ont été « minimisés » sans qu’un « remerciement digne de ce nom n’ai été exprimé » assène Abderaman Koulamallah.

Abderaman Koulamallah a également estimé qu’« en 60 ans de présence [au Tchad], […] la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien » avant de conclure en appelant Emmanuel Macron à se concentrer sur « la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français ».