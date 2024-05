Le Tchad représenté aux Assemblées Annuelles 2024 et du Jubilé d’Or du Groupe de la BID

Le Tchad s’est fait représenter en Arabie Saoudite, aux Assemblées Annuelles 2024 et du Jubilé d’Or du Groupe de la Banque Islamique de Développement BID, par le ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique Tom Erdimi représentant ses collègues du Plan et des Finances, aux Assemblées Annuelles 2024 et son Jubilé d’Or à Riyadh. Les Assemblées Annuelles 2024 auront pour thème « Chérir notre Passé, Tracer notre Avenir : Originalité, Solidarité et Prospérité », marquant ainsi les 50 ans de la BID dédiés à promouvoir le développement socio-économique dans ses pays membres. Et placé sous le haut patronage du Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud.

Les Assemblées Annuelles comprennent une série d’événements et de panels avec des intervenants de haut niveau, provenant de gouvernements, d’organisations internationales et régionales, du secteur privé, du milieu universitaire et de la société civile.

Le Jubilé d’Or couplé aux assemblées vise à commémorer cinq décennies de coopération porteuse, de partenariats solides et de changements transformateurs. « C’est une véritable commémoration du parcours significatif de la BID, qui a débuté il y a 50 ans à Riyadh, avec la réunion inaugurale de son conseil d’administration, honorée par la présence de l’Émir de Riyadh de l’époque, Son Altesse Royale le Prince Salman Bin Abdulaziz Al-Saud. »

Il est important de au Tchad, la BID finance plusieurs projets notamment dans le domaine des infrastructures.