Le tchadien Moussa Saleh Batraki à la tête de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

L’ancien ministre du Plan du Tchad, a été élu secrétaire général de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) le 25 février 2025 à Bruxelles.

Dès le 1er avril 2025, le Tchad prend les rênes de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l’élection récente de Moussa Saleh Batraki. L’organisation qui regroupe 79 pays a porté son dévolu sur l’ancien membre du gouvernement tchadien.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Ces brillantes élections, obtenues à l’issue d’un processus rigoureux, viennent couronner le mérite et la compétence de ces éminentes personnalités tchadiennes, tout en confirmant le rayonnement diplomatique du Tchad sur la scène internationale», se réjouit le Mouvement Patriotique du Salut.

Le MPS salue ces succès diplomatiques qui témoignent de la reconnaissance du leadership tchadien dans les instances internationales et réaffirme son attachement aux principes de coopération et d’intégration régionale. « Ces élections sont également une illustration du rôle central que joue le Tchad dans la défense des intérêts de l’Afrique et dans la promotion d’une gouvernance mondiale plus inclusive et équilibrée ».

À l’heure où notre pays parachève sa transition politique historique pour retrouver pleinement la normalité constitutionnelle, ces avancées diplomatiques renforcent l’image du Tchad comme un acteur crédible et respecté sur la scène internationale, poursuit la formation politique.