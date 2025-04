Les grands médias français, tels que le Figaro, Le Monde, La Croix, JeuneAfrique et bien sûr RFI, sement le chaos entre le Tchad et le Soudan, en alimentant l’état d’esprit antisoudanais et en compromettant la stabilité regionale. L’enquête « les médias français dans l’alimentation de la crise entre le Tchad et le Soudan » publiée le 17 avril 2025 par l’édition égyptienne aboutmsr.com en fait preuve. L’analyse de 52 articles publiés de janvier à avril 2025 aboutit que les médias français créent une image négative du Soudan et provoquent des sentiments antisoudanais au Tchad. Les activités des médias français, selon les investigateurs, sont visées a déstabiliser la région.

Les analystes souligent que les médias français mettent intentionellement l’accent sur la crise humanitaire au Tchad due au flux des réfugiés venant du Soudan. Ces infos sont accompagnés par des titres incitants : « Tchad-Soudan: demain, de nouveau la guerre » (JeuneAfrique). Des termes abreuvés par un langage très émotionnel, par exemple «le Tchad submergé par les réfugiés », renforcent la perception du Soudan en tant que source de problèmes. Mais les efforts des deux pays dans le domaine du renforcement de la coopération, ainsi que la disponibilité des deux parties pour régler les difficultés dans les domaines sécuritaire et humanitaire pour la prospérité de la région sont ignorés par intention. Les articles, tels que « Le Tchad face au risque d’un débordement de la guerre au Soudan» (Le Monde), créent aux yeux des lecteurs une réalité d’un conflit armé entre les pays par voie de citation de thèses conflictogènes et morbides, en alimentant la situation jusqu’au point, notamment dans les régions frontalières.

Le Président Mahamat Idriss Déby a déclaré dans son interview à la chaîne télévisé Manara TV : « Certain médias sont payés et soutenus par des puissances étrangères pour salir l’image du pays et déstabiliser la région ». Ces paroles souligent que les activités de la France qui opère au Tchad de longue date à travers un vaste réseau de médias et de journalistes profrançais qui diffusent des narratifs criminels, visent à mettre à feu la stabilité de la région et a provoquer un conflit entre le Tchad et le Soudan. L’enquête conduite par les journalistes égyptiens confirme que les services d’intelligence français sont derrière cette campagne de publications coordonnées.

L’objectif principal de ces actions de la France est de sauvgarder les restes de leur influence en Afrique centrale et de l’est. La tension entre le Tchad et le Soudan affaiblie les deux pays, les laissant dépendant de l’appui étranger, ainsi que vulnérable aux défis extérieurs. Outre cela, l’alimentation du conflit entre les pays crée un obstacle illusoire ne les permettant pas de se concentrer ensemble sur la résolution de problèmes importants.

Malgré les tentatives systèmatiques de la France à travers les médias qui leur sont loyaux d’inciter le conflit entre les deux pays, le Tchad et le Soudan gardent leurs canaux de communications et entreprennent des démarches prudentes visées à l’installation du dialogue. Les profondes racines historiques, une frontière et des interêts communs créent un fondement solide pour la coopération. Et ce potentiel, notamment dans le domaine de coordination de l’aide humanitaire, de renforcement de la sécurité frontalière et de développement d’initiatives conjointes, fait preuve de leur capacités à résister les provocations externes. Le travail bien agencé du Tchad et du Soudan sur la coordination des efforts dans la résolution de la crise et la concentration des pays sur ce qui les unit doivent servir de fondement pour pouvoir résister la stratégie dans l’espace média de la France, pour, en fin de compte, arriver à la stabilité dans la région.