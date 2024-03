Les musulmans du Tchad débutent le jeûne du mois de ramadan

Le Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI), Dr Mahamat Khatir Issa annonce que, ce lundi 11 mars 2024, est le 1er jour du mois de Ramadan.

Les fidèles musulmans du Tchad entament dès ce jour, le jeûne du mois de ramadan. Le mois sacré du Ramadan, un moment très attendu par les musulmans à travers le monde. Chaque année, cette période revêt une signification spirituelle profonde, marquée par la pratique du jeûne. Le Ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique, commémore la révélation du Coran au Prophète Muhammad.

C’est une période de dévotion, de réflexion et de purification spirituelle. Le jeûne, l’un des cinq piliers de l’islam, débute au lever du soleil et se poursuit jusqu’au coucher du soleil chaque jour pendant le mois du Ramadan. Cette pratique vise à renforcer la discipline personnelle, la piété et la solidarité entre les membres de la communauté musulmane. L’iftar, le repas de rupture du jeûne au coucher du soleil, est un moment joyeux où les familles et les amis se réunissent pour partager un repas copieux.

Au-delà de l’abstention de nourriture et de boisson, le jeûne du Ramadan encourage également l’abstinence de comportements négatifs, tels que la colère et la calomnie. C’est un mois propice à la générosité, à la bienveillance envers autrui et à la recherche d’une connexion plus profonde avec Dieu.