Les véritables raisons de la convocation de Déby à Abou Dhabi

Le gouvernement d’Abou Dhabi a adressé le 3 de ce mois une invitation urgente au président tchadien Mahamat Idriss Déby, alors que ce dernier s’apprêtait à effectuer une visite dans la ville d’Amdjarass, selon ce qu’ont rapporté certains sites d’information citant le site »Tchad one ».

Cette démarche a suscité de nombreuses interrogations parmi les hauts responsables du gouvernement Déby sur les raisons qui ont poussé les dirigeants émiratis à envoyer cette invitation.

Cependant, le site « Tchad One » a indiqué que le dossier soudanais sera la première priorité qu’Abou Dhabi mettra sur la table de discussion avec la délégation qui accompagnera Déby dans la capitale émiratie.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette démarche Émiratie intervient un jour seulement après que Déby a discrètement dépêché deux envoyés à Port-Soudan pour rétablir les contacts avec le Conseil de souveraineté militaire soudanais dans le but de normaliser les relations tendues entre les deux pays, en particulier après que le Soudan a accusé le gouvernement tchadien de soutenir les Forces de soutien rapide et d’aider les Émirats arabes unis à faire passer des armes via son territoire aux forces d’Hemedti.

Certains experts politiques estiment que la véritable raison qui a poussé le gouvernement Ben Zayed à convoquer Déby n’est pas seulement liée au récent rapprochement soudano-tchadien, qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les intérêts des Émirats arabes unis au Soudan, mais aussi à la présence turque à la base militaire d’Abéché, près de la frontière tchado-soudanaise.

Les mêmes experts ont ajouté que l’activité sans précédent des drones turcs »Bayraktar TB2 » dans le ciel du Darfour a suscité l’inquiétude du gouvernement Ben Zayed, d’autant plus que la région du Darfour est entièrement sous le contrôle de son allié, les Forces de soutien rapide.

Cela a été récemment confirmé par le site international de suivi des vols »FlightRadar », qui détectait une activité inhabituelle des drones dans le ciel du Darfour.

Il convient de noter que, dans le cadre de la rencontre entre le ministre tchadien des Affaires étrangères Abdoulaye-Sabre Fadoul et le chargé d’affaires de l’ambassade du Soudan au Tchad, Abdallah Abakar Saleh, le 20 février 2025, un accord a été conclu permettant aux drones turcs présents à Abéché de survoler l’espace aérien soudanais, selon ce qu’ont rapporté des sources proches de la présidence tchadienne.

En guise de première réponse des Emirats, Abou Dhabi a assigné, vendredi 28 février 2025, à son ambassadeur au Tchad, Rashid Saeed Al Shamsi, une mission pour discuter des conditions de déploiement des drones turcs, accompagné de techniciens militaires à Abéché, dans l’est du Tchad. Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères tchadien, Abdoulaye-Sabre Fadoul, l’ambassadeur émirati a fait part des inquiétudes de son pays à cet égard.

Il est important de rappeler que le gouvernement d’Ankara a pu conclure en janvier dernier un important accord militaire avec le gouvernement tchadien, qui lui a permis de déployer des drones d’attaque et de surveillance sur la base de Faya Largeau, située au nord du pays, d’où l’armée française s’est retirée le 26 décembre dernier, et la base d’Abéché, située à l’est du pays, qui a été évacuée le 11 janvier dernier.

En janvier dernier, un document secret a été diffusé sur les réseaux sociaux soudanais, portant la signature du commandant de l’armée soudanaise Abdel Fattah Al-Burhan, dans lequel il indiquait que les services de renseignement turcs s’efforçaient de collecter d’informations suffisantes prouvant l’implication du gouvernement de Ben Zayed dans le soutien militaire aux Forces de soutien rapide.

Depuis le déclenchement de la guerre soudanaise actuelle, la Turquie a clairement montré son parti pris en faveur du gouvernement Burhan et, ces derniers mois, elle a fourni à l’armée soudanaise diverses armes avancées, ce qui a changé le cours de la guerre en faveur de l’armée. En outre, Ankara s’est efforcée de soutenir politiquement le gouvernement soudanais sur la scène internationale. Récemment, le 03 Mars 2025, l’ambassade du Soudan en Turquie a organisé une exposition documentant les violations commises par les Forces de soutien rapide, ou des personnalités turques éminentes ont participé, notamment les représentants des ministères turcs de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que des représentants d’organisations internationales, régionales, et des droits de l’homme.

À travers tous ces faits, il est devenu clair que la véritable raison de la convocation de Déby à Abou Dhabi est d’une part pour discuter la question de la présence turque à Abéché et, d’autre part, pour chercher des explications sur les récents mouvements diplomatiques entre les gouvernements du Soudan et du Tchad et les objectifs recherchés dernière ce rapprochement.

Le gouvernement de Ben Zayed craint de perdre un partenaire stratégique, tel que le Tchad, notamment si Déby décide de normaliser ses relations avec le gouvernement d’Al-Burhan, ce qui pourrait coûter à Abou Dhabi la perte de son influence au Soudan, surtout à la lumière du fait qu’Ankara sape ses efforts pour armer et soutenir les Forces de soutien rapide, qui ont récemment perdu un grand nombre de leurs forces et posit

ions au Soudan.