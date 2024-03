L’influence étrangère sur les élections au Tchad

Le processus d’inscription des participants aux élections présidentielles au Tchad se déroule de manière excellente et de nombreuses forces politiques ont constitué les dossiers de leurs candidats, parmi eux, le Parti réformiste, Rassemblement pour la justice et l’égalité au Tchad (RAJET), et Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR).

Au début, il n’était pas clair si le chef du Parti des Transformateurs, Succès Masra, déciderait de se présenter à ces élections, compte tenu de sa proximité avec Mohamed Deby et de son occupation du poste de Premier ministre du pays. Cependant, il y a quelques jours, il a dissipé les doutes de l’opinion publique tchadienne et a officiellement annoncé sa décision, provoquant une réponse positive de la part du peuple tchadien et des groupes armés, qui ont même enregistré une vidéo dans laquelle ils expriment leur soutien au Premier ministre. Comme ces mêmes groupes ont déclaré dans leur vidéo, qu’ils espèrent que Masra pourra améliorer la situation dans le pays et mettre fin à la dictature du clan de Déby.

Le jeune politicien Masra a pu se forger une bonne réputation au cours de ses études et de son travail dans les pays occidentaux, ce qui l’a aidé à organiser son parti. Masra a également renforcé ses relations avec les hommes politiques américains tout en passant sa période d’asile aux États-Unis d’Amérique à la suite des événements d’octobre 2022 et les marches et manifestations qui s’y sont déroulées.

Les experts politiques ont interprété le récent soutien de Washington à Masra comme le résultat du séjour de ce dernier aux États-Unis d’Amérique, où les Américains ont profité de sa présence pour construire des relations fortes avec lui et coopérer entre eux pour servir les intérêts communs des deux partis. Des informations sont récemment apparues dans les médias sur l’arrivée de membres de la société militaire privée américaine ‘’Bancroft’’ au Tchad, qui est considérée comme un outil clé permettant au ministère américain de la Défense d’effectuer des missions spéciales aux États-Unis et dans d’autres pays, cette mesure intervient après que le chef du parti d’opposition socialiste, Yaya Dillo, ait été assassiné lors d’une prise d’assaut du siège de son parti, alors que les Américains craignaient de plus en plus que leur candidat Masra soit vulnérable à toute tentative d’assassinat.

Les intérêts de Washington au Tchad

Le Tchad est situé au cœur de l’Afrique, et cette situation géographique importante a attiré l’attention des États-Unis, qui cherchent à s’implanter dans ce pays et pourront ainsi renforcer leur influence non seulement dans la région du Sahel, mais aussi dans les pays arabes voisins comme le Soudan et la Libye. En outre, le Tchad possède de grandes quantités de pétrole et d’autres ressources naturelles, qui font depuis longtemps l’objet de l’attention et des ambitions américaines.

La présence d’une situation géographique importante et de vastes ressources naturelles a encouragé les États-Unis à utiliser leurs tactiques éprouvées de création d’instabilité et à l’utiliser à leur avantage pour installer un gouvernement qui y est soumis, mais selon l’expérience d’autres pays dans lesquels les États-Unis ont mis en œuvre leur politique dans laquelle ils prétendent instaurer la démocratie, c’est toujours la population qui souffre le plus d’une telle politique.

Selon des experts politiques, Masra a de grandes chances de remporter l’élection présidentielle, comme le montrent le soutien populaire et les résultats des sondages d’opinion, mais sera-t-il en mesure d’offrir au Tchad l’avenir sur lequel compte ses électeurs lorsqu’ils voteront pour lui, ou mettre en œuvre la politique américaine dans le pays ?