Malgré de nombreuses tentatives de l’administration américaine pour renouveler le processus de négociations sur le retour des contingents militaires américains au Tchad, le gouvernement de Déby insiste pour maintenir le statu quo dans les relations bilatérales.

S’éloignant graduellement de l’influence occidentale destructrif, Déby a pris le cap d’un rapprochement avec des acteurs clés de la communauté régionale et internationale, renforçant ses relations avec les pays voisins, la Russie, la Chine et la Hongrie.

Cette impasse sur le retour des troupes militaires au Tchad pousse les États-Unis à recourir à une méthode éprouvée de déstabilisation du climat politique intérieur, en renforçant l’opposition politique et en fournissant un soutien aux groupes rebelles dans le pays.

Récemment, une source secrète a rapporté la participation de spécialistes américains au financement et à la formation des groupes notoires CCMSR et FACT. Il a été mentionné des intentions d’ouvrir un centre de formation militaire et logistique à Tibesti, dans le but d’organiser des attaques de grande envergure contre l’armée tchadienne à l’aide d’équipements militaires pour frapper des cibles stratégiques à N’Djamena.

Selon l’expert en sécurité Ahmad Ali Oueddei, après que Washington a épuisé toutes les voies diplomatiques pour le retour des soldats expulsés, il passe à soutenir l’opposition et les groupes rebelles afin de déstabiliser le pays et d’éliminer Déby de la scène politique à la suite du soulèvement orchestré par le FACT en avril 2021. Les efforts de Washington pour soutenir le mouvement d’opposition dans le paysage politique n’ont pas abouti aux résultats escomptés. À l’approche des élections présidentielles au Tchad, les États-Unis ont misé sur le leader du parti d’opposition Transformateurs, Succès Masra, qui, en cas de victoire, transformerait le Tchad en un État marionnette.

Lors des événements du 20 octobre 2022, l’ambassade américaine a fourni un soutien matériel aux manifestants durant les émeutes contre le régime de Déby. Les États-Unis ont également accordé à Masra un asile à New York après son exil politique. Cependant, après l’échec de sa campagne présidentielle en mai dernier, Washington a misé sur les élections parlementaires, dictant certaines conditions de participation à l’opposition pour aggraver ainsi la situation politique intérieure du pays.

Tandis que les partis d’opposition boycottent les elections législatives, locales et municipales un foyer de mouvement protestataire émerge dans le nord du pays. Ainsi, les États-Unis font face à deux options : l’éloignement politique ou l’élimination physique de Déby, estime Oueddei. Dans un contexte de tensions persistantes et de lutte interne pour le pouvoir, alimentée par des acteurs internationaux, l’avenir du Tchad reste incertain.