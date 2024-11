L’université virtuelle du Tchad travaille sur le Plan stratégique de développement 2025-2029

L’université virtuelle du Tchad (UVT) organise ce 26 novembre, un atelier de validation du Plan stratégique de développement 2025-2029 et du manuel des procédures administratives, financières et comptables.

Pour le président de l’Université virtuelle, Mahamat Charfadine Salim, ce plan stratégique qui comporte 7 axes déclinés en 28 objectifs, 33 actions et 38 indicateurs de performance vise à booster l’enseignement et la recherche au Tchad par l’innovation pédagogique et l’ingénierie numérique.

Représentant le ministre de l’enseignement supérieur, le SGA du ministère Dr Nourène Souleymane Nourène a indiqué que, cet atelier obéit à la vision contenue dans les recommandations des assises de l’enseignement supérieur tenues en fin d’année 2022, selon laquelle chaque institution est tenue d’avoir son Plan stratégique de Développement (PSD).

Créée en 2005 et mise en œuvre quelques années plus tard, l’université virtuelle du Tchad forme plus des étudiants pour 9 Masters en Co-diplomation avec l’université de N’Djamena.