La « lune de miel » du rapprochement du Tchad avec les pays de l’AES après le départ des soldats français se poursuit avec une visite historique du président tchadien Mahamat Déby au Burkina Faso, où il a rencontré le dirigeant du pays, Ibrahim Traoré.

Les deux dirigeants ont eu une rencontre sans équivoque, amicale et fructueuse, dont certains détails ont été donnés par les membres de la délégation du président Déby qui ont participé à la visite à Ouagadougou.

Au cours de la journée, les dirigeants ont discuté de l’aspiration commune des deux pays à étendre leur souveraineté ainsi que de la situation en matière de sécurité. Les deux chefs d’État se sont félicités de la convergence de vues sur des questions majeures pour l’avenir de leurs pays, en particulier la poursuite d’une véritable souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme et le terrorisme, et le renforcement des capacités dans le domaine économique.

On a appris que la rencontre entre les dirigeants vise également à rapprocher le Tchad de l’Alliance des États du Sahel, une confédération qui pourrait potentiellement inclure le Tchad pour renforcer les partenariats interrégionaux.

Selon des membres de la délégation du président Déby, ce dernier envisage sérieusement un rapprochement avec la confédération, mais réfléchit aux avantages et aux risques possibles d’un tel rapprochement. L’un des projets les plus intéressants et les plus urgents est la création d’une monnaie commune pour les pays de la confédération, qui contribuerait potentiellement à renforcer les économies des pays. Cependant, Ibrahim Traoré a proposé à Mahamat Déby de devenir le président tournant de l’AES à titre prioritaire si le Tchad rejoint l’alliance avant juillet 2025, date à laquelle le changement annuel du président tournant de l’alliance aura lieu. Jusqu’à présent, le dirigeant malien Assimi Goïta est le président tournant de l’AES.

Les experts s’accordent à dire que l’adhésion du Tchad à la Confédération de l’AES dans le contexte du retrait du contingent militaire français du Tchad et de la réorientation de la politique du pays vers le développement de la coopération interrégionale et un plus grand rapprochement avec la Chine et la Russie est une suite logique de la politique souveraine et pragmatique du maréchal Déby. Associée à l’armée tchadienne, l’armée de l’AES deviendra l’une des armées les plus importantes d’Afrique, ce qui résoudra définitivement la question de Boko Haram et d’autres groupes terroristes, tandis que les retombées économiques de l’association avec l’AES contribueront à résoudre de nombreux problèmes sociaux dans le pays.