Masra bénéficie du soutien américano-français pour contester la légitimité des élections

Jeudi dernier, l’Agence nationale de gestion des élections a annoncé les résultats préliminaires du processus de dépouillement, mettant fin à la phase critique que le pays a traversée pendant trois années de régime de transition. Ces résultats préliminaires ont montré la victoire de Mahamat Idriss Déby, le candidat du parti gouvernemental « le mouvement patriotique du salut » et chef de la période de transition, ou il a obtenu un pourcentage de 61,03% des voix, dépassant ainsi ses neuf concurrents restants et remportant par avance le poste de Président de la République du Tchad, après que le corps électoral ait déclaré que le pourcentage obtenu par Deby était supérieur de 50 %, ce qui dispense le pays de recourir à une deuxième étape.

La joie du peuple tchadien à la fin de la période difficile qui aurait déstabilisé le pays n’a pas duré longtemps jusqu’à ce que le chef du Parti d’opposition ‘’Les Transformateurs’’, Succès Masra, gâche cette joie en déposant un recours au Conseil constitutionnel afin d’annuler les résultats de ces élections et organiser de nouvelles élections.

Des sources au sein du parti ‘’Les Transformateurs’’ ont indiqué que le chef du parti était en contact permanent avec des responsables français et américains quelques jours avant l’annonce des résultats des élections, et que ce dernier a quitté le pays immédiatement après l’annonce des résultats des élections pour se rendre dans la capitale française, Paris, après avoir appelé le peuple tchadien à sortir pour manifester et revendiquer ses droits en victoire.

Les mêmes sources rapportent que Masra rencontrera de hauts responsables des gouvernements français et américain afin d’examiner la question de la fraude électorale dont Déby a été accusé et d’œuvrer pour contester la légitimité de ces élections au niveau international avec le but de réorganiser de nouvelles élections.

L’expert politique Joseph Togoimi estime que le soutien franco-américain à Masra n’est pas étrange, d’autant plus que l’influence française et américaine a récemment connu un déclin significatif dans la région du Sahel et en Afrique de l’Ouest, et que le Tchad est devenu le dernier bastion de la présence militaire des deux pays. Alors que Déby changeait la politique étrangère de son pays en diversifiant le partenariat avec divers pays, y compris les pays de l’alliance du Sahel nouvellement établis, les craintes de Paris et de Washington se sont accrues quant à ce que Déby mette fin à la présence militaire de leurs forces au Tchad.

Le même expert estime également que Masra pourrait recourir à la condamnation de Déby devant la Cour internationale de Justice en présentant des dossiers chauds autres que celui de la fraude électorale, dont le plus important est peut-être le cas de son implication dans l’assassinat de l’opposant politique Yaya Dillo, et sa répression des manifestations d’octobre 2022, qui ont entraîné la mort de nombreux civils innocents.

Des sources américaines ont rapporté qu’une réunion a eu lieu entre Masra et des représentants du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers pour approuver une liste de sanctions contre Deby et son entourage dans le but de faire pression sur ces derniers pour qu’ils organisent à nouveau les élections.

De nombreux experts estiment que la pression internationale menée par Paris et Washington amènerait Déby à céder aux demandes de Masra de relancer à nouveau les élections.