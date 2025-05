Signature d’un protocole d’accord pour la construction du chemin de fer Tchad-Cameroun

Le Tchad et les Emirats Arabes Unis ont signé un Mémorandum d’entente (MoU) avec EthiHad, l’agence émiratie en charge des chemins de fer, pour la construction du Chemin de fer Tchad-Cameroun.

Le 2 mai 2025, Etihad Rail a organisé une réunion à Abou Dhabi réunissant six pays. A l’issue des échanges un protocole d’entente entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) du Tchad et Etihadrail a été signé. Le Tchad était représenté à cette assise par le ministre intérim du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, assurant l’intérim de la ministre en charge des Transports. Les parties prenantes ont examiné les moyens de coopération en vue de la mise en œuvre des projets ferroviaires. « A cet effet, les mécanismes de financement et les engagements associés sont clarifiés », apprend-on.

Le protocole d’entente signé permettra d’accélérer la mise en œuvre du projet de de chemins de fer reliant le Tchad au Cameroun. L’occasion a été donnée à ETIHAD RAIL de présenter le cadre de coopération tripartite entre le Tchad, les Emirats Arabes Unis et le Cameroun.

L’étape suivante consiste à mettre en œuvre le protocole d’accord, l’actualisation des études de faisabilité de juin 2024 entre autres.