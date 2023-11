Sommet Afrique-Arabie Saoudite le président tchadien de transition invité

Sur invitation du roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, Mahamat Idriss Deby, président de la transition au Tchad prend part au Sommet Afrique-Arabie Saoudite qui s’ouvre ce 10 novembre à Ryad.

Le sommet afro-saoudien vise à permettre au Royaume d’Arabie Saoudite et aux pays africains de discuter des enjeux régionaux et mondiaux, renforcer leurs relations de coopération et explorer les nouvelles opportunités de partenariat. Le président tchadien a quitté N’Djaména le 09 novembre.

Il a été précédé par son ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération internationale, l’ambassadeur Mahamat Saleh Annadif.

Après ce sommet, Riyad accueillera ensuite une session extraordinaire du Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).