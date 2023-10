Succès Masra ne rentrera pas au Tchad ce mois d’octobre

L’homme politique a annoncé le report de son voyage le 15 octobre 2023 à travers une vidéo sur sa page Facebook. Succès Masra entend rentrer en novembre après des concertations avec le pouvoir.

D’après le président des Transformateurs, Succès Masra, cette décision vise à éviter un bain de sang. Il fait également savoir que cela s’inscrit dans un processus de réconciliation : « réconcilier ce n’est pas capituler », déclare-t-il.

« Après consultation et prise en compte des éléments nouveaux portés à notre connaissance, j’ai décidé de donner la chance aux démarches de possible réconciliation dans la justice et l’égalité d’aboutir en différant notre retour au Tchad au début du mois de novembre 2023 pour éviter tout risque sur les populations qui s’apprêtaient à sortir pour nous accueillir. », Succès Masra.

Signalons que quelques temps après l’annonce de son retour au pays, un mandat d’arrêt international émis contre Succès Masra, par la justice tchadienne a fuité sur les réseaux sociaux.