Tchad : 65 ex travailleuses de sexe de Mokolo prennent un nouveau départ

Grâce au soutien du ministère de la Femme, en collaboration avec le projet SWEDD, 65 travailleuses de sexe passent de la rue à l’autonomisation.

Dans la journée du 8 avril 2025, des attestations de fin de formation ont été remis à d’anciennes travailleuses de sexe de ‘’Mokolo’’. Cette initiative, a expliqué Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme, vise à encourager l’autonomisation de ces jeunes filles en leur offrant les moyens de créer leurs propres sources de revenus et de devenir financièrement indépendantes. « Une action pour renforcer l’inclusion et l’émancipation des femmes au Tchad. »

Pour la ministre, ces femmes sont une preuve de résilience et de détermination, d’affranchissement. « Vous avez bravé les regards de la société pour être assouvies de différentes formations. Aujourd’hui nous sommes témoins de ce que vous avez appris», se réjouit-elle. Séance tenante elle rebaptise ces dernières : « désormais on ne dira plus jamais les filles de Mokolo, ous avez un nouveau nom ‘’Les ambassadrices de bonne valeur’’ ».

Les récipiendaires bénéficient également de 30 machines à coudre, des machines à pâtes, des fours traditionnels, et une enveloppe de 5 000 000 F CFA pour la location des locaux afin de démarrer les activités génératrice des revenus dans les domaines dans lesquelles elles ont été formées.