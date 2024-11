Tchad : 96% de candidatures validées pour les élections législatives

Le président de l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE), Ahmed Bartichret a rendu publique, les listes provisoires des candidatures retenues pour les élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre 2024 au Tchad.

Le patron de l’Organe en charge des élections a salué la forte participation des partis et regroupements politiques, qui constituent, selon lui, un « premier test réussi » pour la démocratie tchadienne. De façon arithmétique, pour les élections législatives, 718 listes ont été soumises, représentant 1 321 candidats présentés par 179 partis et regroupements politiques, dont 36,6 % de femmes. À l’issue de l’examen des dossiers, 96 % ont été jugés conformes, tandis que 3 % ont été rejetés. Les élections provinciales ont vu la présentation de 447 listes pour 1 260 candidats, avec 34,8 % de candidatures féminines. Parmi les dossiers examinés, 92 % ont été validés et 8 % rejetés. Quant aux élections communales, elles ont enregistré 285 listes pour un total de 6 156 candidats, dont 34,2 % de femmes.

La diaspora est uniquement concernée par les élections législatives. Les candidats sont répartis en quatre zones géographiques – Afrique, Amérique, Asie et Europe – chacune disposant d’un seul siège. Pour cette catégorie, 24 listes ont été déposées pour 24 candidats, mais seulement 75 % des dossiers ont été validés, 25 % ayant été jugés non conformes.

Le président de l’ANGE Ahmed Bartichret, signale une forte participation de femmes, avec un taux global de participation féminine de 34,61 %. Par ailleurs, il précise que tous les dossiers ont été examinés minutieusement par des commissions techniques et validés par le Comité de réception et de traitement des candidatures, présidé par lui-même.