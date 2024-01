Tchad : A genoux, le Premier ministre Succès Masra demande pardon pour les fautes commises

Le Premier ministre de transition était au Palais de la démocratie ce jour pour présenter le programme de son gouvernement. Succès Masra en a profité pour rendre hommage aux martyrs des manifestations du 20 octobre et demandé des excuses publiques.

« Je voudrais en mon nom, au nom du Gouvernement que je dirige, demander pardon pour toutes nos fautes communes, celles commises par action ou par omission et si me mettre à genoux ici devant vous et devant le Peuple pouvait y contribuer alors, me voici à genoux devant vous pour demander au nom de tous les Gouvernements antérieurs pardon et m’engager au nom de ce Gouvernement nouveau à mieux incarner les valeurs et responsabilités que vous attendez de votre Gouvernement en cette 5ème République de nouvelle fondation, de nouveau départ vers ce Tchad nouveau avec tous et pour tous. » Ces paroles ont accompagné la pose des deux genoux au sol, derrière le pupitre de l’Assemblée nationale.

Il dit avoir : « une pensée pieuse pour nos compatriotes dont la vie a été emportée, et tous les martyrs de toutes les crises par lesquelles nous sommes passés en tant que Peuple et dont les plus vivantes dans nos mémoires sont celles du 20 octobre 2022, ce jeudi noir et d’avril 2021 ayant emporté la vie des centaines de nos frères et sœurs y compris le Maréchal. »

Après la demande publique du pardon, le tout premier ministre de la 5ème République dévoile le programme de son gouvernement.