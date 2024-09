Tchad : Abdelmadjid Abderrahim appelle à renforcer la radiologie pour un meilleur accès aux soins

Le ministre de la Santé publique Dr Abdelmadjid Abderrahim a rencontré le 2 septembre, la société tchadienne de radiologie et d’imagerie médicale dans le cadre d’une initiative visant à améliorer les soins de santé au Tchad.

Lors de cette rencontre, il a exprimé son soutien et sa reconnaissance pour les efforts déployés par la société dans le domaine de la radiologie et de l’imagerie médicale.

Il a souligné que la radiologie et l’imagerie médicale jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement des maladies.

Il est essentiel de renforcer ces services pour garantir un accès équitable et de qualité aux patients.

Le secrétaire général de la société tchadienne de radiologie et d’imagerie médicale, Dr Djidda Abakar Oumar a précisé qu’ils ont mis en place plusieurs initiatives dans le but de renforcer le système de santé et former les professionnels de santé aux nouvelles techniques d’imagerie médicale à l’école nationale de santé publique.

Dr Abdelmadjid Abderrahim a exhorté la société tchadienne de radiologie et d’imagerie médicale à intensifier ce travail sur l’étendue du territoire national.

Le pays espère améliorer significativement la qualité des soins et répondre aux défis sanitaires auxquels il est confronté a souligné le ministre de la santé publique.