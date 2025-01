Tchad : Aziz Mahamat Saleh donne le coup d’envoi du Forum International sur les Infrastructures

Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, Aziz Mahamat Saleh a lancé, le 22 janvier 2025, les activités de l’organisation du Forum International sur les Infrastructures du Tchad, prévue du 18 au 20 février 2025.

Placé sous le thème : « Infrastructures durables et connectées pour un avenir prospère au Tchad et en Afrique centrale », le premier forum international de développement des infrastructures du Tchad sera organisé par le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier en collaboration avec le PIDA-NEPAD, du 18 au 20 février 2025.

Faire un état de lieu de la situation infrastructurelle du Tchad, mettre une feuille de route sur les financements et sur les infrastructures à réaliser les 5 prochaines années en déclinant le programme politique du Tchad du chef de l’Etat, permettre la mise en gestion avec les entreprises et la gestion du corridor tchadien à travers des concessions et également des opérations en BOT sont les objectifs principaux visés ledit forum.

Lançant les activités du prochain forum, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier Aziz Mahamat Saleh invite les entreprises nationales, les investisseurs, les ordres professionnels à prendre massivement part audit forum. Déjà, il est annoncé la participation, des pays comme l’Egypte, le Maroc, l’Algérie, le Togo, la République Démocratique du Congo, le Gabon ainsi que les ministres de la CEEAC et de la CEMAC. « Les ministères des Postes, de l’Energie et celui des Finances participeront activement à ce forum. C’est cette vision intégrée que nous voudrions qu’elle sorte du forum c’est-à-dire comment avoir des routes durables, les normes à réactualiser, les matériaux à utiliser. », explique le chef du Département Aziz Mahamat Saleh.