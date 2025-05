Tchad : Baccalauréat 2025, les épreuves d’éducation physique et sportive débutent le 5 mai 2025

Le directeur général de l’Office nationale des examens et concours (ONECS), Pr Bianzeube Tikri à travers un communiqué du 2 mai 2025, indique la date des épreuves d’éducation physique et sportive au baccalauréat.

Il est porté à la connaissance des candidats au baccalauréat session 2025 que les épreuves d’éducation physique et sportive débuteront le lundi 5 mai 2025. A cet effet, l’ONECS tient à rappeler aux candidats de nationalités tchadienne et étrangère qu’aucun frais n’est exigé des candidats pour la participation à ces épreuves. Toute communication contraire visant à escroquer ou arnaquer les candidats n’engage en aucun cas l’ONECS et exposera ses auteurs à des poursuites.

Par conséquent, l’ONECS met en garde toute personne qui tenterait d’user d’actes susvisés en son nom et invite les candidats à les dénoncer à la police ou directement à l’ONECS.