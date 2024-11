Tchad : clarification des rôles et enjeux du Médiateur de la République à Koundoul

Il se tient du 06 au 8 novembre 2024, à Koundoul dans la région du Chari Baguirmi, un atelier de renforcement des capacités du personnel du Médiateur de la République.

Ces assises permettent aux participants de se familiariser avec les textes fondamentaux régissant l’Institution, d’en saisir toutes les nuances et d’appréhender les enjeux afin d’exercer leurs fonctions respectives avec plus d’efficience et d’efficacité. C’est le patron de cette institution Saleh KEBZABO, qui a lancé les travaux. Les échanges sont animés par les experts, Issa Mahamat Goudja, Rakidji Ngomdjibaye et Tcholna Mbainamou, qui dissèquent en détail l’histoire et l’évolution du Médiateur de la République, ses missions et attributions, ainsi que les techniques de médiation utilisées pour résoudre les conflits.

Les textes fondateurs, notamment l’ordonnance 04/PT/2024 et le décret 0574/PT/2024, sont également examinés pour identifier les forces et les potentielles faiblesses susceptibles d’affecter l’efficacité de l’Institution.

Les conseillers techniques, chargés de mission, directeurs et assistants des services du Médiateur prennent part aux discussions, exprimant leurs avis et suggestions sur les insuffisances éventuelles des textes en vigueur. Ces échanges visent à renforcer l’efficacité de l’Institution et à améliorer la gestion des réclamations des citoyens, tout en garantissant une meilleure médiation entre l’administration publique et les administrés.

Le Médiateur de la République, en tant qu’intercesseur entre l’administration publique et les citoyens, joue un rôle dans la résolution des litiges relatifs au fonctionnement des services publics. Il est chargé de recevoir et instruire les réclamations, de suggérer des solutions amiables, et d’émettre des recommandations visant à améliorer les pratiques administratives. L’atelier met également l’accent sur les missions de réconciliation nationale et de promotion de la cohésion sociale, domaines dans lesquels le Médiateur est également impliqué.