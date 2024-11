Tchad : crise à la Fédération de football, le Comité Olympique sollicite l’aide de la FIFA

Le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) a produit un communiqué de presse ce 25 novembre pour se prononcer sur la crise qui perdure à la Fédération Tchadienne de Football.

Le président du COST, Idriss Dokony Adiker se dit préoccupé de l’absence d’un acteur neutre pour gérer la crise qui paralyse le football tchadien. Il fait état des les tensions internes et les ingérences extérieures au sein de l’instance. « Depuis la mise en place Comité de Normalisation (CONOR) à la tête de la FTFA, le Comité Olympique et Sportif Tchadien, n’a cessé d’attirer l’attention du ministère en charge du Sport sur la nécessité d’impliquer un acteur neutre pour la gestion de la crise qui perdure au sein de cette Fédération », fait savoir, Idriss Dokony Adiker.

En tant que principal organe chargé de réguler les conflits au sein du mouvement sportif, le Comité Olympique déplore son exclusion volontaire ou par ignorance des discussions relatives à cette crise. Le ministère en charge du Sport n’a pas, selon le COST, pris les mesures nécessaires pour garantir une gestion saine de la situation.

Lors de la mission conjointe CAF-FIFA au Tchad, les responsables de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF) avaient exprimé leur surprise face à l’absence du Comité Olympique dans les discussions sur la crise, peut-on lire dans le communiqué. L’ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, qui avait pris part à l’audience avec le ministre Patalet Geo, avait souligné que l’exclusion du COST de ces négociations avait été un facteur de l’échec relatif des premières tentatives de résolution de la crise. Le rejet de la sanction initialement prévue par la FIFA aurait été, une conséquence directe de cette gestion.

Face à cela, le COST a pris l’initiative, le 14 septembre 2024, d’adresser une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, sollicitant son soutien et une intervention directe pour permettre au Comité Olympique de prendre le relais dans la résolution de la crise.

Le Comité Olympique Tchadien, soucieux de l’avenir du sport et des jeunes sportifs du pays, appelle les acteurs de la fédération à privilégier l’intérêt du football et à éviter les dérives qui nuisent à son développement. Le sport, selon le COST, doit rester un outil de rassemblement, d’inclusion et de progrès, loin des querelles de pouvoir qui divisent.