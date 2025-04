Tchad : crise de l’eau pastorale à Kassanga, le ministre de l’Elevage sur le terrain

Le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib a séjourné du 25 au 26 avril à Kassanga dans la Province de Borkou pour constater la situation liée à la mortalité des dromadaires signalé autour d’un puits pastoral.

Le membre du gouvernement a eu une séance de travail avec les autorités locales et les éleveurs sur les mesures préventives liées à la consommation de l’eau. Au cours des échanges, les éleveurs ont réitéré le manque cruel de l’eau potable et des puits pastoraux. Ils ont également sollicité la création d’un Poste vétérinaire et d’une pharmacie vétérinaire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Juste après les échanges, la mission ministérielle s’est rendue au puits où les techniciens du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires ont fait du prélèvement pour analyser la qualité de l’eau.

Après avoir fait l’analyse des paramètres physiques, le Directeur de Contrôle Qualité physicochimiques des aliments, eaux, boissons et médicaments, Saddam Annour TREBO, révèle que les eaux contiennent une conductivité électrique d’environ 9800 microsemeins par centimètre dépassant largement la limite maximale et donc sa consommation est néfaste pour les humains ainsi que pour les animaux. Il ajoute les possibilités de poursuivre les analyses chimiques afin de connaître la cause de cette pollution.

« Après constat, le Ministre a demandé aux éleveurs de fermer le dit puits pour éviter toute contamination. Il leur a rassuré que la station pastorale incluant la pharmacie pastorale prévue dans le cadre du Projet PRAPS sera relancée et aussi une autre station pastorale sera implantée en urgence par l’entreprise adjucateur du marché sur fonds propres de l’Etat dans le meilleur délai pour pallier ce manque d’eau ».