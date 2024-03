Tchad : des associations exigent une enquête internationale sur la mort de Yaya Dillo

Quelques associations de défense des droits de l’Homme, demandent à la communauté internationale d’user de toute son influence pour faciliter la mise en place rapide d’une enquête internationale, suite à la mort de l’opposant Yaya Dillo.

Il s’agit notamment du Collectif des Associations de défense des droits de l’Homme (CADH), le Public Interest Law Center, Droit de l’Homme sans Frontière (DHSF), Coalition Contre l’Impunité (CCI), l’Association des Femmes pour le Développement et la Culture de la Paix au Tchad(AFDCPT) et l’Association pour la Récupération des Enfants en Détresse (ARED).

Ces organisations ont nproduit un communiqué le 4 mars pour signaler qu’elles s’ : « indignent et condamnent avec fermeté l’assassinat du chef du Parti Socialiste Sans Frontière (PSF) M. YAYA DILLO DJEROU BETCHI dans une attaque du siège de son parti par les éléments des forces de défense et de sécurité en pleine journée ce mercredi 28 février 2024 ainsi que plusieurs autres membres. »

Les associations signataires dénoncent également : « des arrestations arbitraires et la démolition du siège de son parti. »

Pour ces organisations, il est impératif et urgent de: procéder à une enquête internationale indépendante et impartiale pour que lumière soit faite sur l’assassinat politique de Yaya Dillo Djerou Betchi. Et de cesser toute : « persécution, toute oppression, intimidation et manœuvre tendant à entraver l’enquête attendue. »