Tchad : des journalistes soupçonnés d’intelligence avec un groupe paramilitaire russe

Trois journalistes suspectés d’intelligence avec le groupe paramilitaire russe Wagner ont été placés sous mandat de dépôt le 10 mars 2025 à la maison d’arrêt de Klessoum.

Le procureur de la République s’est prononcé pour la première fois sur la situation des journalistes qui fait couler beaucoup d’encres depuis la fin de semaine dernière. D’après Oumar Mahamat Kedelaye : « il ressort de l’exploitation de documents que certains de nos compatriotes fournissent des informations liées à la sécurité et à l’économie de notre pays à une puissance étrangère.» Il s’agit en effet du directeur de publication de l’hebdomadaire « Le Pays » et correspondant RFI, Olivier Mbaindinguim Monodji, Ndilyam Guekidata rédacteur à Le Pays et Mahamat Saleh Alhissein, journaliste de Télé Tchad.

Ces hommes de médias sont : « sont suspectés d’avoir travaillé avec le groupe paramilitaire russe Wagner », rapporte l’AFP. La même source indique qu’ : « ils sont inculpés pour l’intelligence avec l’ennemi, attentat contre les institutions et complot », selon un de leurs avocats, Me Allahtaroum Amos.

L’on apprend également que les documents exploités par le procureur de la République montrent que les mis en cause fournissent : « des informations liées à la sécurité et à l’économie de notre pays », avec des faits « constitutifs d’infractions des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l’Etat et complicité ».

La direction de Télé Tchad avait affirmé dimanche à l’AFP que son reporter était accusé d’avoir traduit des documents fournis par la Russie sur les opérations de ses supplétifs au Mali et sur la situation économique du Sahel.