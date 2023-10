Tchad : deux ministres démissionnent après des scandales sexuels

Le Premier ministre, chef du gouvernement d’union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu les 17 et 18 octobre 2023, les lettres de démission de deux membres du gouvernement.

Il s’agit notamment des lettres de démission du ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim et du ministre Secrétaire général du gouvernement, chargé de la Promotion du Bilinguisme dans l’administration et des Relations avec les Grandes Instituions, Haliki Choua Mahamat.

Des vidéos sexuelles des deux membres du gouvernement, authentifiés, sont devenues virale depuis quelques jours. Le premier, Haliki Choua Mahamat a fait l’annonce sur sa page Facebook : « Après une longue réflexion, j’ai décidé de présenter ma démission du gouvernement, et je suis heureux de vous annoncer que le Premier Ministre l’a acceptée.», Quelques jours avant, à travers le même canal, il faisait savoir qu’il a déposé une plainte suite à la diffusion d’une vidéo portant atteinte à sa vie privée. Les internautes qui ont longuement critiqué les deux membres du gouvernement impliqués dans les sextape, sont satisfaits de la décision de démissionner. Ils en appellent d’ailleurs à un remaniement dans les brefs délais.