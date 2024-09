Tchad : distribution des vivres aux couches vulnérables à N’Djaména

L’opération de distribution des vivres aux couches vulnérables, instruit par le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a démarré le 23 septembre 2024 à N’Djaména.

Les premiers bénéficiaires ont les populations du 1er et du 9ème arrondissement de la ville capitale. La distribution a été coordonnée par le secrétaire général du ministère de l’Action sociale. Les personnes visées dans le cadre de cette opération les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, et toutes celles et tous ceux qui, malgré leurs efforts, peine à joindre les deux bouts.

« La distribution gratuite des vivres ne se résume pas à un acte de solidarité, mais à une action structurée, durable et inscrite dans une politique sociale plus large », a souligné le secrétaire général du Ministère.

Il ajoute la distribution des vivres est un symbole fort de la solidarité nationale. « En plus de répondre à l’urgence alimentaire, nous travaillons aussi sur des mesures de long terme visant à renforcer les filets sociaux, promouvoir l’insertion économique des plus vulnérables et favoriser leur autonomisation. »