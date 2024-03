Tchad : fin de l’atelier d’harmonisation et validation des offres de formation initiale

Les rideaux se sont refermés le 26 mars 2024, l’atelier d’harmonisation et de validation des offres de formation initiale. C’est le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, Reounodji Frédéric qui a présidé la clôture.

A l’issue des travaux qui ont débuté le 25 mars dernier, les acteurs ont adopté plusieurs points pour le renforcement de l’Assurance-Qualité dans l’enseignement supérieur. Notamment, la conception d’un cadre de rédaction de curricula harmonisés, l’élaboration d’un guide de codification des Unités d’enseignement (UE) et des Éléments constitutifs (EC), la structuration des UE et des EC. Egalement, l’élaboration d’un modèle de supplément au diplôme et la présentation d’un modèle de fiche d’évaluation des enseignements.

Il faut noter que depuis l’adoption du système LMD, c’est pour la première fois au Tchad qu’un référentiel national est élaboré pour être appliqué dans toutes les institutions d’enseignement supérieur.

Le SG fait savoir que, le ministre de tutelle instruit la direction générale de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique de procéder immédiatement au toilettage et à la mise en forme du document final en vue de son édition et de sa diffusion auprès de toutes les structures universitaires.